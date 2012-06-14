У Києві невідомі здійснили напад на Стрітенську церкву- Бригинець

Київ. 14 червня. УНІАН. Сьогодні вночі невідомі зламали і вкрали половину паркану, яким обгороджена територія, де відбудовується пам’ятка Київської Русі - Стрітенська церква.

Про це комісії Київради з питань культури та туризму повідомили парафіяни Стрітенскої церкви, інформує прес-служба голови комісії Олександра Бригинця.

За словами Отця Сергія - настоятеля каплички, що знаходиться на згаданій території, ЖЕК, до якого відноситься територія відбудови, заявляє, що не має до цього жодного стосунку. На місце події був викликаний наряд міліції.

О.Бригинець повідомив, що звернувся до голови КМДА Олександра Попова щодо ситуації із захопленням території Стрітенської церкви, а також до міліції з вимогою провести розслідування та покарати винних у зломі паркану та зазіханні на територію храму.

Депутат нагадав, що 26 квітня 2012 року на Львівській площі вже відбувалась спроба захоплення території, де відбудовується Стрітенська церква: невідомі зламали паркан, спробували засипати виритий для будівництва котлован, парафіяни протестували проти цього, на одного з протестувальників здійснив наїзд технічний транспорт. Тоді О.Бригинець направив відповідний депутатський запит до начальника столичної міліції Олексія Крикуна, але відповіді до сі не отримав.

Церква Стрітення Господнього - єдиний храм, закладений в часи Київської Русі, який ще може бути відбудований в Києві, і на відновлення якого рішенням Київради передбачено кошти. Була побудована князем Ярославом Мудрим, кілька разів перебудовувалася, доки її не знищили більшовики у 1934 році. Офіційною причиною знесення церкви називають плани тодішньої влади реконструювати площу.