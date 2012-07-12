Харків. 12 липня. УНІАН. У Харкові у квартиру пенсіонерів невідомий закинув гранату Ф-1.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Комінтернівського району Харкова Дениса Мишкова.

За його даними, повідомлення від мешканців квартири про те, що до їхньої квартири, яка знаходиться на другому поверсі 9-поверхого житлового будинку, через вікно невідомий закинув металевий іржавий предмет, зовні схожий на гранату, надійшло до міліції близько 24.00 10 липня.

На місце події одразу виїхали керівники прокуратури району, райвідділу міліції, районного управління Держтехногенбезпеки, кінологи.

Прилеглу до будинку територію оточили працівники міліції, також була проведена евакуація мешканців, які проживають з 1-го по 3-й поверхи.

Після вилучення предмету мешканці повернулися до своїх квартир.

Згідно з попередніми висновками спеціалістів Держтехногенбезпеки, вилучений предмет має ознаки гранати Ф-1 часів Великої Вітчизняної війни, без маркування та містить вибухову речовину – тротил. Фахівці констатували, що від удару здетонувати та вибухнути іржава граната не могла.

Порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Хід слідства перебуває на контролі прокуратури.