Тернопіль. 10 жовтня. УНІАН. Прокурором Тернопільської області призначено Геннадія Мовчана.

Як повідомляє відділ зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, відповідний наказ підписав генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

До цього призначення 42-річний Г. Мовчан працював на посаді першого заступника прокурора Чернівецької області.

Як повідомляв УНІАН, прокурора Тернопільщини Івана Мельничука було звільнено з посади 21 вересня за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за вислугою років.