Прокурором Тернопільської області призначено Геннадія Мовчана
16:11, 10 жовтня 2012Кримінал
0 0
Попередник пішов на пенсію
Тернопіль. 10 жовтня. УНІАН. Прокурором Тернопільської області призначено Геннадія Мовчана.
Як повідомляє відділ зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, відповідний наказ підписав генеральний прокурор України Віктор Пшонка.
До цього призначення 42-річний Г. Мовчан працював на посаді першого заступника прокурора Чернівецької області.
Як повідомляв УНІАН, прокурора Тернопільщини Івана Мельничука було звільнено з посади 21 вересня за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за вислугою років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter