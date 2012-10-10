У Донецьку чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку

Київ. 10 жовтня. УНІАН. У Донецьку працівники міліції затримали чоловіка за зґвалтування 12-річної дівчинки.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Попередньо встановлено, 40-річний житель Ясинуватського району Донецької області увечері 8 жовтня в яру зґвалтував дівчинку й відібрав у неї мобільний телефон.

Чоловіка було затримано в результаті проведення оперативно-розшукових заходів.