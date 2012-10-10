В Рівненській області обікрали ювелірний магазин
16:20, 10 жовтня 2012Кримінал
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Викрали золота на 2 млн грн.
Київ. 10 жовтня. УНІАН. В місті Сарни Рівненської області в ніч на 9 жовтня з ювелірного відділу універмагу невідомі викрали золоті вироби на суму понад 2 млн гривень.
Про це повідомляє УМВС України в Рівненській області на своєму офіційному сайті.
Згідно з повідомленням, зловмисники проникли до приміщення, розбивши віконне скло.
Порушено кримінальну справу за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах).
Працівники міліції встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.
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