В Рівненській області обікрали ювелірний магазин

Київ. 10 жовтня. УНІАН. В місті Сарни Рівненської області в ніч на 9 жовтня з ювелірного відділу універмагу невідомі викрали золоті вироби на суму понад 2 млн гривень.

Про це повідомляє УМВС України в Рівненській області на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, зловмисники проникли до приміщення, розбивши віконне скло.

Порушено кримінальну справу за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах).

Працівники міліції встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.