На Львівщині водій легковика скоїв лобове зіткнення з автобусом

Львів. 24 листопада. УНІАН. Сьогодні, близько 11.00, на автотрасі поблизу міста Дрогобича Львівської області водій автомобіля «Шкода фабія» скоїв лобове зіткнення з рейсовим автобусом, який слідував за маршрутом «Львів – Трускавець». Внаслідок ДТП на місці пригоди загинуло 5 осіб, серед яких дитина.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН співробітники Державтоінспеції у Львівській області з місця події.

За інформацією ДАІ, водій «Шкоди» грубо порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість і почав здійснювати обгін іншого автомобіля на повороті з обмеженою видимістю. На повороті «Шкода фабія» скоїла лобове зіткнення з рейсовим пасажирським автобусом, який слідував за маршрутом «Львів – Трускавець». Внаслідок жахливого ДТП на місці пригоди загинув водій легкової іномарки, четверо пасажирів «Шкоди», серед яких одна дитина молодшого шкільного віку.

У коментарі УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила інформацію про ДТП, уточнивши, що автопригода сталася за 1 кілометр від міста Дрогобича.

«Постраждала також жінка-пасажир рейсового автобуса, яка отримала травми і перелом ноги. На місці події працює слідчо-оперативна група і відповідні спецпідрозділи», - повідомила Світлана Добровольська.