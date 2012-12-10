У Львові зник співвласник нічного клубу „Фешн клаб”

Львів. 10 грудня. УНІАН. У Львові міліція оголосила у розшук співвласника відомого львівського нічного клубу „Фешн клаб” Олександра Веремеєнка, який безвісти зник 7 грудня цього року.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області, Личаківським райвідділом Львіського міского управління міліції розшукується громадянин Веремеєнко Олександр Вікторович 1971 р.н., який близько 18 години 7 грудня, вийшов з дому і досі не повернувся.

Правоохоронці просять повідомляти будь-яку інформацію щодо місцезнаходження чоловіка органам МВС.

Як стало відомо УНІАН з джерел у правоохоронних органах, О.Веремеєнко є директором і співвласником львівського нічного клубу „Фешн клаб” (співвласником цього закладу також є його дружина Вікторія Веремеєнко). Інформацію про зникнення О.Веремеєнка правоохоронцям 9 грудня повідомив його особистий водій, який 7 грудня близько 17.00 привіз чоловіка по місцю проживання на вулицю Туган-Барановського у Львові і після цього „більше не бачив його та не розмовляв з ним, мобільний телефон О.Веремеєнка вимкнений”.

За інформацією джерела, дружина О.Веремеєнка Вікторія, разом з двома дітьми постійно проживає за кордоном, у Польщі і „на даний час з нею також немає зв’язку”.

Довідка УНІАН. Ресторан-нічний клуб „Фешн клаб” розташований в старовинному центрі міста Львова на вул. Підкови, 1. У клубі щовечора відбуваються дискотеки, вечірки, презентації, та концерти. Також проводяться різножанрові відео перегляди та презентації. «Fashion Club» позиціонує себе як заклад преміум класу.