На Харківщині 19-річний хлопець зарізав свою бабусю

Харків. 10 грудня. УНІАН. В Ізюмі Харківської області 19-річний хлопець зарізав свою бабусю, яка не дала грошей на пляшку горілки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тіло 72-річної пенсіонерки за місцем проживання в суботу, 8 грудня, виявив її двоюрідний брат.

Правоохоронці встановили, що на тілі жінки є колото-різані рани обличчя та грудної клітки. На місці знайдено речовий доказ – ніж зі слідами крові та відбитками пальців, а також сліди взуття. При цьому правоохоронці не виявили пошкодження замків помешкання чи вікон, що вказувало б на спробу проникнути в помешкання.

Під час опитування родичів загиблої, зокрема її 19-річного онука, міліціонери помітили, що він плутається у свідченнях та нервує. Зрештою, парубок зізнався і розповів усі обставини вбивства.

За словами підозрюваного, вночі він прийшов до бабусі, щоб попросити грошей на чергову пляшку горілки, однак жінка відмовила. Під час сварки, яка виникла на цьому ґрунті, 19-річний хлопець наніс бабусі ножем смертельні поранення. Після вбивства він забрав 300 грн та вироби з золота.

За фактом вбивства пенсіонерки відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 п. 6 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з корисливих мотивів). Передбачає покарання - позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Під час обшуку в помешканні підозрюваного вилучені кросівки зі слідами речовини, схожої на кров. Молодий чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України та утримується в ізоляторі Ізюмського міського відділу міліції.