На Житомирщині пенсіонерка обікрала односельчанина

Житомир. 10 грудня. УНІАН. У Житомирській області правоохоронці затримали 70-річну жінку, яка підозрюється у викраденні 30 тис. грн у 87-річного односельчанина.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС України у Житомирській області, крадіжка сталася у період з 4 по 8 грудня, а до правоохоронців чоловік звернувся вчора, 9 грудня.

За даними міліції, літній пенсіонер, житель села Словечне Овруцького району, прийшов із заявою до правоохоронців Овруцького райвідділу міліції УМВС України у Житомирській області. Чоловік повідомив, що з його будинку шляхом вільного доступу невідомим викрадено близько 30 тис. гривень.

Оперативники карного розшуку за підозрою у скоєнні цього кримінального правопорушення затримали місцеву жительку Словечного, 70-річну пенсіонерку.

Наразі за цим фактом проводиться перевірка, проводиться розслідування за фактом крадіжки.