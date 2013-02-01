На хабарі затримали начальника Держінспекції контролю за цінами



Чернівці. 1 лютого. УНІАН. Співробітники державної служби боротьби з економічними злочинами державної (ДСБЕЗ) УМВС України в Чернівецькій області під час отримання хабара в 12,5 тис. грн затримали начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Чернівецькій області.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, правоохоронці з’ясували, що 42-річний очільник інспекції вимагав у приватного підприємця хабар у розмірі 12 тис. 500 грн за вирішення питання щодо реалізації не сертифікованих товарів та подальшого «кришування» діяльності підприємства.

Хабар у сумі 2500 грн посадовець отримав через підлеглого працівника ще 21 січня за вирішення питання щодо призупинення перевірки. 30 січня, поруч із службовим приміщенням, під час передачі остаточної суми хабара в розмірі 10 тис. грн оперативники затримали начальника інспекції з наявним.

Наразі слідчі кваліфікують дії підозрюваного за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Затриманий на даний час перебуває в ізоляторі тимчасового тримання при УМВС.

Триває досудове слідство.

