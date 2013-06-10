У Криму на хабарі затримали голову садівничого товариства

Працівники кримського УДСБЕЗ затримали на хабарі в $3 тис. голову садівничого товариства.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в АР Криму, жінка вимагала 3 тисячі доларів від жителя одного з районів автономії за прийняття його до членів садівничого товариства і подальше сприяння у виділенні земельної ділянки. Діяльність жінки припинили оперативники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Криму.

«Наприкінці травня до УДСБЕЗ звернувся житель одного з районів Криму, який повідомив, що за виділення земельної ділянки площею 6 соток на території садівничого товариства у нього вимагають 3 тисячі доларів. Під час перевірки дана інформація підтвердилася, - розповів начальник УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим полковник міліції Едуард Онацький.

При наступній зустрічі заповзятлива жінка отримала кошти, які вимагала за свої «послуги». Голову правління садівницького товариства затримали на місці злочину на території садівничого товариства, а отримані нею гроші вилучили.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

За такий спосіб незаконного збагачення жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.