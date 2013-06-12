Медики київського пологового будинку брали кошти за аналізи

Посадовці Київського пологового будинку №2 тривалий час незаконно стягували з пацієнток плату за проведення лабораторних досліджень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, такі факти було встановлено під час перевірки, проведеної прокуратурою Подільського району столиці.

За словами заступника прокурора району Андрія Оліферчука, незважаючи на те, що надання платних послуг не передбачено наказами головного лікаря пологового будинку, працівники медзакладу систематично вимагали з пацієнток кошти за проведення досліджень крові на вміст гормонів. Кожний такий аналіз коштував 50 грн.



Упродовж 2012-2013 років майже 2 тис. пацієнток сплатили за ці послуги близько 90 тис. грн.



«Варто відзначити, що фінансові документи на отримані кошти не оформлювалися і до каси пологового будинку вони не надходили», - сказав Оліферчук і додав, що лише незначна частина цієї суми використовувалася на закупівлю реактивів для проведення досліджень.



За результатами перевірки прокуратурою Подільського району столиці відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 184 Кримінального кодексу України – незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я.



Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено Подільському райуправлінню міліції.