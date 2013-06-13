Хуліган, який представився головою суду, зацікавив прокуратуру Черкас

Прокуратура міста Черкаси цього тижня розпочала розслідування вчинення хуліганських дій особою, яка представилась головою Придніпровського районного суду міста Черкаси.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури міста Черкаси, кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (Хуліганство) по факту вчинення хуліганських дій головою одного із райсудів Черкас відкрито за зверненням мешканки Черкас. Досудове розслідування проводиться слідчим прокуратури міста Черкаси.

Приводом для початку розслідування прокуратурою стали кілька відеороликів, розміщених у мережі Інтернет на відео-сервісі YouTube. На відео добре видно, як чоловік дуже схожий на голову Придніпровського районного суду міста Черкаси Андрія Смоляра в одному з дорогих ресторанів міста нецензурно лається, ображає та принижує персонал ресторану. При цьому він запевняє працівників, що він голова Придніпровського райсуду Черкас і погрожує адміністрації закладу.