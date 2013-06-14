На Київщині банда грузин напала на родину бізнесменів

У Київській області знешкоджено озброєну банду з чотирьох грузин, яка вчиняла розбійні напади з січня по травень 2013 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, громадяни Грузії, один з яких був раніше судимий, незаконно перебуваючи в Україні, створили організовану групу - банду з метою вчинення розбоїв.

Так, учасники банди, маючи на меті протиправне особисте збагачення, скоїли розбійний напад на родину бізнесменів у Київській області.

Під час нападу бандити завдали тілесних ушкоджень пенсіонерці, внаслідок чого спричинили останній закриту черепно – мозкову травму, а також нанесли її онуку 27 колото – різаних ран та 5 вогнепальних поранень.

Дії учасників злочинної організації кваліфіковані ст. 257 КК України, а саме організація озброєної банди з метою нападу на окремих громадян, а також участь у такій банді та у вчинюваному нею нападі, а також злочинів передбачених ч.2 ст. 15 п.6, 12 ч. 2 ст. 115 закінчений замах на умисне вбивство з корисних мотивів групою осіб та, ч. 4 ст. 187 КК України – вчинено розбійний напад організованою злочинною групою.

Трьом з чотирьох учасників злочинної організованої групи обрано запобіжний захід – взяття під варту. Одного з учасників злочинної організованої групи оголосили у розшук.

За ці кримінальні правопорушення, передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.