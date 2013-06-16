В ДТП в Криму загинули двоє братів - футболістів клубу «Шторм»

У Криму в аварії загинули два брати – футболісти спортивного клубу «Штурм», передає кореспондент УНІАН.

«Президія Федерації футболу Ялти (ФФЯ) і всі любителі футболу висловлюють співчуття команді ”Штурм”, рідним і близьким у зв`язку з трагічною загибеллю гравців команди і просто хороших хлопців, братів Дмитра і Віталія Кистанових», - йдться у форумі на офіційному сайті ФФЯ.

Брати розбилися на мотоциклі, виїхавши на стрічну смугу і врізавшись в автомобіль «Хонда». Аварія сталася увечері 14 червня на півдні Криму.

ДАІ з`ясовує обставини ДТП.