В ДТП в Криму загинули двоє братів - футболістів клубу «Шторм»
14:22, 16 червня 2013Кримінал
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Розбилися на мотоциклі
У Криму в аварії загинули два брати – футболісти спортивного клубу «Штурм», передає кореспондент УНІАН.
«Президія Федерації футболу Ялти (ФФЯ) і всі любителі футболу висловлюють співчуття команді ”Штурм”, рідним і близьким у зв`язку з трагічною загибеллю гравців команди і просто хороших хлопців, братів Дмитра і Віталія Кистанових», - йдться у форумі на офіційному сайті ФФЯ.
Брати розбилися на мотоциклі, виїхавши на стрічну смугу і врізавшись в автомобіль «Хонда». Аварія сталася увечері 14 червня на півдні Криму.
ДАІ з`ясовує обставини ДТП.
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