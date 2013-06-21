МВС: У справі про напад на агрофірму Корнацького слідчі дії проводять з 20 фігурантами

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик заявляє, що міліція розслідує події на агрофірмі екс-кандидата у народні депутати Аркадія Корнацького і вже затримано деяких осіб. Про це Віктор Дубовик повідомив під час години запитань до уряду у Раді, відповідаючи на запитання народного депутата від “Батьківщини” Сергія Соболєва.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України сказав, що на сьогодні зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство поєднане із застосування вогнепальної та холодної зброї). Санкція за цією статтею передбачає позбавлення волі на 3-7 років.

“На теперішній час до Первомайського міськвідділу Миколаївського головного управління доставлено близько 20 осіб, які можуть мати причетність до скоєння хуліганських дій”, - повідомив Віктор Дубовик і додав, що з ними зараз проводяться слідчі дії.

Крім того, він повідомив, що слідчі оперативні групи працюють у Миколаївській та Київській областях.

Довідка УНІАН. Аркадій Корнацький - кандидат у мажоритарному окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська обл.) від ВО “Батьківщина”, де ЦВК не змогла встановити результати виборів.

Вранці, 18 червня, Корнацький заявив про спробу силового захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких» (село Чаусове-2 Першотравневого району Миколаївської області).

За даними прес-служби Корнацького, ”близько 80 бритоголових братків з пістолетами і помповими рушницями спробували проникнути на територію підприємства”.

Коли охорона і співробітники агрофірми «відбили» першу хвилю загарбників, ті відкрили вогонь з помпової рушниці, одному з працівників потрапили в пах, ще одному – в голову. Усього в результаті конфлікту було госпіталізовано п'ять осіб.

Того ж дня Корнацький заявив, що збройний напад кількох десятків молодиків на його агрофірму (село Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області) інспіровано владою і має суто політичний характер.

Міліція розпочала розслідування події, дані про яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням холодної або вогнепальної зброї). Затримано 4 підозрюваних у скоєнні хуліганських дій із застосуванням зброї на полях біля села Чаусове-2.

Разом з тим у Миколаївській облдержадміністрації заявили, що «Агрофірма Корнацьких» незаконно займає поля площею близько 1,5 тис. га.