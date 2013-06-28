В міліції кажуть, що День Конституції в Україні святкують без порушень

У День Конституції України порушень громадського порядку не зареєстровано.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у 349 населених пунктах, розташованих на території всіх регіонів держави, відбулося понад 430 масових заходів, присвячених 17-й річниці Конституції України. Участь в урочистостях взяли майже 153 тисячі осіб.

Окрім цього, увечері 28 червня 2013 року в містах Київ, Севастополь та інших містах-героях, а також містах, де розташовані штаби оперативних командувань та видів Збройних сил України, о 22.00 годині відбудуться святкові феєрверки.

Під час зазначених заходів охорону громадського порядку в державі забезпечують понад 4 тисячі правоохоронців.

Порушень громадського порядку в державі не зареєстровано.