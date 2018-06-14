У Києві аферисти масово промишляють з орендою квартир

У Києві правоохоронці викрили нову аферу з орендою квартир. Зняти житло пропонували з євроремонтом, причому від хазяїна, яким є помічник нардепа. Однак після того, як люди оплачували 10-11 тисяч за два місяці, з'являлися ще десятки таких же квартиронаймачів.

Подібних випадків у різних районах Києва виявилося багато, а в міліції кажуть, що це найбільша афера з орендою квартир за останні кілька років, пишуть "Вести".

"Квартира майже в центрі, зроблений євроремонт, є плазмові телевізори і два нових дивана, вся побутова техніка і проведений інтернет, а коштує на 100-200 грн дешевше, ніж аналогічне житло в Києві - 4,5 тис. грн". Так говорилося в оголошенні шахраїв, які нібито здавали квартиру недалеко від метро "Дорогожичі".

"Коли ми подзвонили по оголошенню, ріелтор запросив подивитися житло, і ми з колегою приїхали. Усередині все було ще краще, ніж в оголошенні: здивувало, що на стінах висіли два плазмових телевізора. Нам розповіли, що в квартирі живе молода пара, яка ось-ось поїде, і в підтвердження цих слів на стінах і меблях ми побачили безліч фотографій сімейної пари. Ми запропонували дати завдаток за квартиру одразу, а ріелтор відмовився, мовляв, нехай приїде хазяїн, подивиться, хто буде жити в його квартирі, і після його схвалення буде розрахунок", - повідомила 23-річна держслужбовець Аліна Коломієць.

Пізніше дівчина зустрілася з колегою з господарем і підписала документи.

"Господар представився помічником нардепа, говорив, що є співзасновником ресторану на Печерську і володіє мережею заправок. Навіть дав візитку, мовляв, звертайтеся з особистих питань. Ми перевірили всі документи: паспорт, де була вказана прописка в даній квартирі, документи про право власності, техпаспорт. Потім підписали документи про оренду і заплатили 11 250 грн - по 4,5 тис. за перший і останній місяці оренди і 2250 грн за послуги ріелтора. Нам дали ключі, і 11 липня, як і було домовлено, ми приїхали в квартиру заселятися", - повідомила колега Аліни Юлія Комарова.

Однак житло дівчата зняли не одні. Так, першою орендувала цю квартиру менеджер у великій фірмі 31-річна Тетяна С.

"Як тільки відкрила двері в квартиру, відразу ж здивувалась - усередині не виявилося меблів, килимів, плазм, і навіть фотографії тих людей, які нібито знімали квартиру раніше, були зірвані зі стін. Я стала телефонувати господареві квартири і ріелтору, але їхні телефони були відключені. Через хвилин 10 в квартирі клацнув замок і зайшли дві дівчини, ще через пару хвилин - чоловік років 50, потім сімейна пара, студенти, молодий чоловік. У загальній кількості в квартиру набилися 14 осіб, і всі розповідали однакову історію - зняли квартиру, перевірили всі документи, заплатили за 11 250 грн і залишилися ні з чим. Ми викликали міліцію", - повідомила Тетяна.

Пізніше виявилося, що таким чином здавалися в оренду квартири в різних районах столиці.

"За останні кілька років подібних випадків, пов'язаних з орендою квартир з такою кількістю постраждалих не було. Ми відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство", - розповіла заступник спікера столичної міліції Ольга Білик.

Джерела в слідстві повідомили, що "хазяїн квартири", який називався помічником парламентарія, ще у 2011 році заявив про втрату паспорта. Тепер він, швидше за все, використовує документ в своїх махінаціях - тільки змінює прізвища.

"Квартиру він з напарником зняв 29 червня у реальної господині, після чого став готувати аферу. Паспорт був підроблений - в ньому були змінені всі дані, крім фотографії. У паспорті підробили прописку, а також документи на квартиру, договір оренди (до речі, ріелтор працював нібито від відомої фірми, але друк теж підроблений), надрукували візитки помічника нардепа", - зазначили в міліції.

Справжні господарі квартири розповіли, що шахраї знімали у них квартиру за 5 тис. гривень.

"Вони представилися братами, показали документи, щоб підписати договір. Ми і подумати не могли, що так буде! Так шкода всіх цих людей. Дві дівчини, які приїхали в той день з речами і меблями, зараз у нас живуть - сказали, що все одно будуть знімати", - повідомив Денис.

Тим часом у міліції радять ретельніше перевіряти документи перед операцією, а ще краще - підписувати папери тільки за участю юриста.

"Не робіть нагальних вчинків, навіть якщо переживаєте, що квартиру здадуть комусь іншому. Поцікавтеся на фірмі, чи є у них такий ріелтор та на якому рахунку", - говорить Ольга Білик.

Професійний ріелтор Іван Ходаковський радить цікавитися про наявність документів, але в той же час не покладатися на них повністю: "Будь-який документ можна підробити, тому краще запитайте у сусідів, чи вони знають господарів, а у господарів у свою чергу дізнавайтеся, хто поряд живе. Аферисти навряд чи дадуть чітку відповідь, та й ви завжди можете постукати в сусідні двері, перевіривши, чи правду вони сказали".

"Також ніколи не передавайте гроші за житло заздалегідь - весь розрахунок повинен відбуватися під час заїзду, а попередньо можна дати лише невеликий завдаток", - зазначає Ходаковський.

"Ви маєте право змінити замки в квартиру, навіть якщо ви орендуєте, і що найголовніше - не купуйтеся на шару, ціна, набагато нижча ринкової, завжди має збентежити", - додав ріелтор.

ТСН