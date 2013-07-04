На Чернігівщині колишній міліціонер намагався вбити вагітну жінку

Ніжинським місцевим судом розпочато розгляд справи за звинуваченням 36-річного жителя м. Борзна Чернігівської області у замаху на вбивство 21-річної вагітної землячки.

Про це повідомили УНІАН в Уравлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Цей резонансний злочин стався у березні. До чергової частини Борзнянського райвідділу УМВС України в Чернігівській області було повідомлено, що до центральної районної лікарні була доставлена 21-річна місцева жителька з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Жінка була вагітна, але ненароджену дитину врятувати не вдалося.

Виїздом на місце пригоди слідчо-оперативної групи та керівництва райвідділу було встановлено, що тілесні ушкодження жінці завдав 36-річний мешканець м. Борзна.

Підозрюваний з місця скоєння тяжкого злочину втік. Для його затримання, окрім працівників карного розшуку, було залучено бійців спецпідрозділу міліції «Беркут».

«Правоохоронцями було встановлено, що затриманий раніше працював у органах внутрішніх справ. За порушення службової дисципліни він двічі був звільнений, але обидва рази — в 2004 та 2008 роках — поновлювався на службі за рішеннями суду. Втретє його було звільнено з ОВС у січні 2013 року», - зазначається у повідомленні.

Стосовно чоловіка було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 пунктом 2 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала в стані вагітності) — карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічно.

В ході першого судового засідання у залі були присутні представники потерпілої сторони, а також журналісти ряду видань та телевізійних каналів. Крім цього, засідання відвідав народний депутат України Олег Ляшко.

«Враховуючи суспільний резонанс, викликаний цією справою в березні нинішнього року, у приміщенні Ніжинського суду та на прилеглій території було посилено охорону громадського порядку силами працівників Ніжинського міського відділу УМВС. Порушень громадського порядку не допущено», - інформує УЗГ.