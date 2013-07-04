Міліція не затримала жодного учасника штурму райвідділу у Врадіївці
12:56, 04 липня 2013Кримінал
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Жодного учасника штурму райвідділу у Врадіївці не затримано. Про це під час брифінгу у Врадіївці повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик
Міліція не затримала жодного учасника штурму райвідділу міліції у Врадіївці Миколаївської області.
Про це під час брифінгу у Врадіївці повідомив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.
«Правоохоронці не затримали жодного з учасників штурму райвідділку міліції смт Врадіївка. Ми проводимо найретельнішу перевірку усіх фактів. Це в інтересах МВС», - зазначив Дубовик.
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