Міліція не затримала жодного учасника штурму райвідділу у Врадіївці

Міліція не затримала жодного учасника штурму райвідділу міліції у Врадіївці Миколаївської області.

Про це під час брифінгу у Врадіївці повідомив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

«Правоохоронці не затримали жодного з учасників штурму райвідділку міліції смт Врадіївка. Ми проводимо найретельнішу перевірку усіх фактів. Це в інтересах МВС», - зазначив Дубовик.