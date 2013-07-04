Прокуратура сумнівається, що СБУшник на Infiniti був тверезий
16:38, 04 липня 2013Кримінал
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Шукають свідків кривавої ДТП
Київська прокуратура просить відгукнутися очевидців резонансної ДТП за участю співробітника СБУ, що сталася у столиці.
22 червня близько 7 ранку на Інтернаціональній площі зіштовхнулися чотири автомобілі. Попередньо винуватцем аварії став водій Infiniti - співробітник СБУ капітан Михайло Римар. Двоє пасажирів цієї автівки померли. Ще одна дівчина у лікарні.
Тоді очевидці засвідчили, що водій був п'яним. Однак подальша експертиза алкоголю в крові не виявила.
У цих висновках і сумнівається прокуратура. Тож обіцяє розслідувати дії персоналу Київського міського клінічного бюро судмедекспертизи. І просить очевидців ДТП звертатися у відомство, аби з'ясувати усі нюанси справи.
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