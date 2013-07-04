Прокуратура сумнівається, що СБУшник на Infiniti був тверезий

Київська прокуратура просить відгукнутися очевидців резонансної ДТП за участю співробітника СБУ, що сталася у столиці.

22 червня близько 7 ранку на Інтернаціональній площі зіштовхнулися чотири автомобілі. Попередньо винуватцем аварії став водій Infiniti - співробітник СБУ капітан Михайло Римар. Двоє пасажирів цієї автівки померли. Ще одна дівчина у лікарні.

Тоді очевидці засвідчили, що водій був п'яним. Однак подальша експертиза алкоголю в крові не виявила.

У цих висновках і сумнівається прокуратура. Тож обіцяє розслідувати дії персоналу Київського міського клінічного бюро судмедекспертизи. І просить очевидців ДТП звертатися у відомство, аби з'ясувати усі нюанси справи.

ТСН