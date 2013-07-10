Учасники врадіївського пішого походу встановили в Умані намет

Ініціатори пішої ходи із Врадіївки сьогодні в Умані встановили намет навпроти міського управління міліції, де впродовж дня проводитимуть прийом громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу, за словами народного депутата від цієї партії Сергія Капліна, який бере участь в ході, намет матиме статус тимчасової громадської приймальні народного депутата.

«Ми закликаємо громадян приходити до нашої тимчасової приймальні народного депутата та громадських активістів Врадіївської ходи. Ми хочемо зібрати скарги громадян на дії міліції, місцевої влади і пізніше направити депутатські звернення», - сказав він.

Крім того, додав Каплін, учасники ходи збиратимуть підписи уманців під вимогами припинити безчинства з боку працівників правоохоронних органів.

«Завтра, 11 липня, зранку ми передамо ці підписи керівнику місцевої міліції. Будемо вимагати від правоохоронців об’єктивно розслідувати ті справи, які роками не розслідувалися», - повідомив Каплін.

За його словами, вчора, 9 липня, ввечері під Уманю затримали автомобіль чоловіка, який супроводжував ходу. «Міліція виявила в нього податковий борг до 1 тис. грн й одразу заарештувала авто. Все це дуже дивно виглядає», - додав депутат.

Як зауважив Каплін, до ходи долучаються жителі різних міст, які є представниками малого та середнього бізнесу, оскільки вони теж потерпають від тиску влади.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Державтоінспекції, „затримання автомобіля громадянина було здійснене в результаті спрацювання системи «Відеоконтроль-Рубіж». Вона в автоматичному режимі відслідковує автомобілі, що внесені до централізованої бази даних з будь-якими юридичними обтяженнями. У даному випадку мова йде про внесення до бази інформації по лінії Державної виконавчої служби”.

Як пише блогер Ігор Ніколаєв, „учасники цього протесту ночують в наметі, а депутат в готелі, при цьому у „пішоходів” вилучили автомобіль.

Як повідомляв УНІАН, більшість жителів Врадіївки висловлюють обурення тим, що ситуація із звірячим зґвалтуванням і побиттям їх односельчанки Ірини Крашкової працівниками міліції, стала «поживою для політичного піару».