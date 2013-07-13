На Черкащині смертельно поранено працівника міліції

У Черкаській області був смертельно поранений співробітник Смілянського міськвідділу міліції УМВС в області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України це сталося 12 липня.

До Смілянського міськвідділу міліції Черкаської області, звернувся місцевий житель із заявою про зникнення його брата. Правоохоронці негайно зареєстрували кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). У рамках проведення досудового розслідування за цим фактом, міліціонери отримали інформацію про місцезнаходження чоловіка та негайно виїхали туди для з`ясування усіх обставин.

Як зазначається у повідомленні, приїхавши до вказаного будинку, вони оглянули помешкання та не знайшли зниклого. Вирішили подивитися ще й на горищі. Піднявшись нагору, вони побачили чоловіка, якого шукали. Той з невідомих причин накинувся на правоохоронців з ножем. Одразу наніс смертельне поранення оперуповноваженому карного розшуку, а його колегу поранив.

«Після цього зловмисник почав тікати. Його переслідував поранений міліціонер. Окрім цього, люди які бачили що сталося, прийшли на допомогу правоохоронцям. Проте, втікач, забігши у одне із домоволодінь наніс собі смертельне поранення викруткою в груди», - інформує УЗГ.

Винуватець у смерті правоохоронця раніше підозрювався в злочинах проти власності, зокрема, йому було оголошено про підозру у скоєнні крадіжки. У зв'язку з цим на початку липня він був запрошений до міськвідділу міліції для дачі пояснень з цього приводу. Чоловік прибув у встановлений час, поговорив зі слідчим, після чого був відпущений додому.

Наступного дня йому було запропоновано знову з'явитися в міліцію для дачі свідчень, але той не прийшов, а також не відповідав на дзвінки правоохоронців і навіть рідних. Через три дні брат підозрюваного прибув до правоохоронців із заявою про його зникнення. Пояснив, що той пішов з дому і до теперішнього часу про нього нічого невідомо, - інформує УЗГ.