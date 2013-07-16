В Ужгороді з’їзд байкерів охороняло 60 правоохоронців. Фото

З 11 до 14 липня в Ужгород з’їхалися байкери зі всієї України та Європи на фестиваль Music Bike Ukraine. Мотоциклісти у костюмах римських гладіаторів, легіонерів, вельмож виступили на параді, демонструючи майстерні навики водіння двоколісних транспортних засобів.

Окрім самих байкерів, у фестивалі взяли участь і кілька десятків авіаторів зі всієї України та з-за кордону, які злетілися на своїх літаках в аеропорт Ужгорода.

За інформацією заступника начальника УМВС України в Закарпатській області полковника міліції Валерія Зінченка, загалом у міжнародному байкерському фестивалі в Ужгороді взяли участь понад 3 500 громадян, 1 100 байків і 28 літаків. Охорону громадського порядку під час масових заходів здійснювали 60 правоохоронців і десять екіпажів Державтоінспекції.

«Завдяки професійним діям правоохоронців усе пройшло спокійно, без надзвичайних пригод. Учасники та гості фестивалю байкерів залишилися задоволеними і набрались чимало позитивних вражень від гостинного Закарпаття», – йдеться у повідомленні міліції.