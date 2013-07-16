У Донецьку затриманано шахраїв, які видавали себе за міліціонерів

У Донецьку затримано троє раніше судимих зловмисників, які, діючи під виглядом працівників правоохоронних органів, займалися силовим захопленням житла.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури Донецької області, було встановлено, що в Донецьку з початку поточного року діяла злочинна група, метою якої було заволодіння нерухомим майном громадян. Так, члени групи під виглядом співробітників міліції захопили 77-річного донеччанина і за допомогою медичних препаратів зробили його нерухомим. Пенсіонера вивезли в сусіднє місто, де тиждень утримували з метою заволодіння його квартирою.

Внаслідок належного процесуального керівництва і ефективно реалізованих негласних слідчих дій троє зловмисників, які підозрюються в скоєнні даного злочину, були встановлені і затримані.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.189 (вимагання) і за ч.4 ст.190 (шахрайство) КК України.

На даний момент трьом затриманим обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний момент перевіряється причетність зазначених осіб до аналогічних злочинів на території області. Встановлено, що один із затриманих був керівником агентства нерухомості. Всі затримані мають судимості за майнові злочини.

Розслідування проводять органи міліції. Прокуратура Донецька здійснює процесуальне керівництво ходом досудового розслідування.