На Донеччині лікар не надав допомогу в'язню СІЗО, бо "він вбивця"
Прокуратура проводить розслідування
Медичний скандал розгорівся на Донеччині через відео сварки між фельдшером швидкої та черговим лікарем міської лікарні, яке з'явилося в інтернеті, йдеться у сюжеті ТСН.
Фельдшер "швидкої" Світлана Глущенко обурена, що у лікарні, куди вони привезли пацієнта з трофічними виразками на ногах, відмовили у перев'язці.
Спочатку лікар відмовляв у допомозі чоловіку, якого привезли із ізолятора тимчасового тримання, через відсутність бинтів. Але коли фельдшер запропонувала йому свої перев'язочні матеріали, він назвав справжню причину своєї відмови: "Він вбивця, людей вбиває".
"Чому тебе не перев'язали в тюрязі? Там є фельдшер, така сама медична служба є", - заявив черговий лікар.
Керівництво управління охорони здоров'я Маріуполя не побачило в діях підлеглих медиків нічого поганого. Пацієнта, який виявився наркоманом зі стажем, таки шпиталізували, але, кажуть, ненадовго - відправлять до одного з лікувальних закладів пенітенціарної системи.
У прокуратурі Маріуполя зараз чекають результатів службового розслідування управління охорони здоров'я. Якщо факт ненадання допомоги пацієнтові там визнають, прокуратура почне своє провадження.
Нагадаємо, півтора місяця тому в Бориспільській лікарні ледь не зарізали лікаря. Друзі пацієнта 8 разів штрикнули ножем медика, бо той заважав їм пиячити біля лікарні. Медик із важкими пораненнями зміг сам забігти у будівлю, зачинитися у кімнаті та звідти викликати міліцію.