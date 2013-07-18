На Донеччині лікар не надав допомогу в'язню СІЗО, бо "він вбивця"

Медичний скандал розгорівся на Донеччині через відео сварки між фельдшером швидкої та черговим лікарем міської лікарні, яке з'явилося в інтернеті, йдеться у сюжеті ТСН.

Фельдшер "швидкої" Світлана Глущенко обурена, що у лікарні, куди вони привезли пацієнта з трофічними виразками на ногах, відмовили у перев'язці.

Спочатку лікар відмовляв у допомозі чоловіку, якого привезли із ізолятора тимчасового тримання, через відсутність бинтів. Але коли фельдшер запропонувала йому свої перев'язочні матеріали, він назвав справжню причину своєї відмови: "Він вбивця, людей вбиває".

"Чому тебе не перев'язали в тюрязі? Там є фельдшер, така сама медична служба є", - заявив черговий лікар.

Керівництво управління охорони здоров'я Маріуполя не побачило в діях підлеглих медиків нічого поганого. Пацієнта, який виявився наркоманом зі стажем, таки шпиталізували, але, кажуть, ненадовго - відправлять до одного з лікувальних закладів пенітенціарної системи.

У прокуратурі Маріуполя зараз чекають результатів службового розслідування управління охорони здоров'я. Якщо факт ненадання допомоги пацієнтові там визнають, прокуратура почне своє провадження.

Нагадаємо, півтора місяця тому в Бориспільській лікарні ледь не зарізали лікаря. Друзі пацієнта 8 разів штрикнули ножем медика, бо той заважав їм пиячити біля лікарні. Медик із важкими пораненнями зміг сам забігти у будівлю, зачинитися у кімнаті та звідти викликати міліцію.