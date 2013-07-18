МЗС України досі нічого не відомо про арешт українського журналіста

Міністерство закордонних справ України досі нічого не знає про арешт журналіста Анатолія Шарія в Амстердамі.

Про це УНІАН повідомили у відомстві.

За словами співрозмовника агентства, «наразі проводиться перевірка».

Жодної інформацією не володіють наразі і в Посольстві України у Нідерландах.

«На даний момент ми перевіряємо інформацію, яку оприлюднили ЗМІ», - зазначив УНІАН консул Юрій Панченко.

В Посольстві Нідерландів в Україні поки що теж підтвердити арешт українського журналіста не можуть.

За словами подруги журналіста Ольги Бондаренко, суд над журналістом, який вирішить його подальшу долю і місце перебування, відбудеться сьогодні о 14:30 за нідерландським часом.

Як повідомляв УНІАН, Анатолій Шарія, який рік тому отримав статус біженці в Литві, було арештовано 16 липня в Амстердамі й погрожують вислати в Україну, де його оголошено в розшук. Про це повідомила його подруга, яка зараз перебуває в Нідерландах.

Нагадаємо, 8 червня 2012 року Шарій отримав п`ятирічний статус політичного біженця й посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. Україну журналіст залишив у 2010 році нібито через переслідування з боку міліції. Наразі в Україні проти Шарія порушено дві кримінальні справи – за хуліганство й свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину зі штучним створенням доказів звинувачення. Журналіст назвав це спробою тиску через його професійну діяльність.