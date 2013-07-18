На Одещині безхатченко вбив юнака
10:05, 18 липня 2013Кримінал
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Під час сварки
В Одеській області в результаті проведення слідчих дій за підозрою у вбивстві затримали 42-річного чоловіка, без певного місця проживання й роботи.
Як повідомили УНІАН в УГЗ МВС України, в Іванівському районі Одеської області безхатченко 16 липня на одній з вулиць під час раптово виниклої сварки заподіяв смертельні тілесні ушкодження 20-річному хлопцю.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
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