На Одещині безхатченко вбив юнака

В Одеській області в результаті проведення слідчих дій за підозрою у вбивстві затримали 42-річного чоловіка, без певного місця проживання й роботи.

Як повідомили УНІАН в УГЗ МВС України, в Іванівському районі Одеської області безхатченко 16 липня на одній з вулиць під час раптово виниклої сварки заподіяв смертельні тілесні ушкодження 20-річному хлопцю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).