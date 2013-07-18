У Запоріжжі п’яний син підрізав маму і батька

У Запоріжжі в результаті проведення слідчих дій затримано 42-річного місцевого жителя, який завдав ножові поранення батькові та матері.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що чоловік 17 липня перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час раптово виниклої сварки заподіяв ножові поранення шиї і грудної клітини своєму батькові та аналогічні поранення матері. Потерпілих госпіталізовано.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 та ч.1 ст.115 КК України (замах на вбивство).