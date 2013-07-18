Уряд схвалив зміну до ККУ

Уряд схвалив законопроект «Про внесення зміни до статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів», якими передбачено звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що добровільно здали органам влади радіоактивні матеріали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів, метою схваленого 17 липня законопроекту є встановлення належних правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що добровільно здали органам влади радіоактивні матеріали (джерела іонізуючого випромінювання, радіоактивні речовини або ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в упаковці або виробі чи в іншому вигляді).

Прийняття цього законопроекту суттєво покращить стан радіаційної безпеки, ліквідує загрозу розповсюдження радіоактивних матеріалів, зменшить їх негативний вплив на навколишнє середовище та населення, дасть можливість вилучити з регіонів радіоактивні відходи та здати їх на зберігання до спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами, зменшить рівень соціальної напруги в регіонах, зазначають в Мінекології.

Довідка УНІАН. Стаття 265 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) передбачає, що «1. Придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді) без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.

2. Ті самі дії, вчинені з метою спричинення загибелі людей, шкоди здоров`ю людей, майнової шкоди у великому розмірі або значного забруднення довкілля, - караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили загибель людей, майнову шкоду у великому розмірі, значне забруднення довкілля чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років».