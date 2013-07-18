Захарченко каже, що врадіївську ходу використовують політики

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко не збирається йти у відставку і вважає, що учасників акції протесту у Врадіївці використовують політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив журналістам на прес-конференції після своєї зустрічі з представниками акції протесту, яка проходила сьогодні біля будівлі МВС.

“Громадяни прийшли із своїми проблемами, з тими питаннями, які їх хвилюють. І їх не цікавить взагалі питання політичних гасел. Народні депутати, ті які привели з собою своїх однопартійців, ті, хто підтримує певні політичні партії, вони, безумовно, прийшли з відповідними політичними гаслами. Але на цих подіях, врадіївських, дехто хоче заробити якусь політичну, важко сказати, що вони взагалі хочуть заробити”, - сказав Захарченко.

Він наголосив, що політики хочуть продемонструвати політичну дію.