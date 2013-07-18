МВС проведе переатестацію міліціонерів райвідділів

Міністерство внутрішніх справ має намір провести переатестацію міліціонерів районних відділів, у яких за останній час сталися надзвичайні ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

”Я сказав, як міністр внутрішніх справ, ми будемо робити переатестацію. В першу чергу це стосується тих райвідділів, де вже сталися певні надзвичайні ситуації. Ми почнемо з них”, - сказав Захарченко.

Він зазначив, що після проведення переатестації МВС ретельно відстежуватиме всі заяви громадян, і в тих райвідділах, в яких будуть нарікання на роботу міліціонерів, також проводитиметься переатестація особового складу.

Також Захарченко зазначив, що концепцію реформування органів внутрішніх справ вже підготовлено, і вона є складовою частиною концепції з реформування всієї правоохоронної системи.

За його словами, реформування вже почалося з ухваленням нового Кримінального процесуального кодексу, але воно проходить не дуже швидкими темпами.

Захарченко підкреслив, що в міністерстві є розуміння того, якими мають бути дії щодо реформування структури відомства, але вони вимагають узгодження з політичними силами, профільними комітетами Верховної Ради та ухвалення відповідних законопроектів.

Як повідомлялося, сьогодні учасники акції протесту проти міліційного свавілля, яка проходила біля будівлі МВС України, добилися зустрічі з главою відомства.

Учасники мітингу вимагали відставки глави МВС, а також припинення практики уникнення співробітниками міліції відповідальності.