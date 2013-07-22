У Чернівецькій області селянин зґвалтував 7-річного хлопчика-сусіда

У Чернівецькій області 24-річний мешканець села Лопотове Сокирянського району зґвалтував 7-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про факт насильства над 7-річним хлопчиком у Сокирянському районі правоохоронцям стало відомо у ході проведення спецоперації.

Як зазначається у повідомленні, опрацьовуючи інформацію міліціонери з’ясували, що 24-річний мешканець села Лопотове заманив до себе малолітнього сусіда та погрожуючи, примусив хлопчика до неприродного статевого акту.

Підозрюваний раніше не потрапляв у поле зору міліції. Односельчани характеризують його позитивно. Постійного місця роботи він не мав, але підробляв, допомагаючи сусідам по господарству.

Наразі із молодиком спілкується слідчий. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років».

Як зазначається у повідомленні, з початку цього року в області сталося 5 зґвалтувань, всі вони на сьогоднішній день розкриті.

