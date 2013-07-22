На Донеччині чоловіка роздавив величезний контейнер
11:39, 22 липня 2013Кримінал
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Чоловік помер на місці
Контейнер, що впав, смертельно травмував робітника Ясинуватського заводу залізобетонних виробів. Від отриманих травм 48-річний чоловік помер на місці, повідомили у теруправлінні Держгірпромнагляду Донецької області.
"21 липня під час переміщення контейнера у цеху з приготування термічних сумішей стався обрив усіх чотирьох лямок. Контейнер впав на робітника з приготування термічних сумішей, 1965 року народження. Від отриманих травм він помер на місці", - йдеться у повідомленні.
За фактом загибелі проводиться розслідування.
14 липня повідомлялось, що на шахті "Щегловська-Глибока" ПАТ "Донбас" в Макіївці Донецької області один шахтар загинув, ще двоє у важкому стані.
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