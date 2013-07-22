Винуватець «яєчного інциденту» з Коморовським отримав рік умовно

Хлопець, який роздавив яйце на плечі Президента Польщі Броніслава Коморовського, отримав рік обмеження волі з іспитовим терміном один рік.

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

«Рік обмеження волі з іспитовим терміном один рік – такий вердикт озвучили служителі Феміди молодикові, який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

В міліції нагадують, що інцидент стався в Луцьку 14 липня відразу після богослужіння в костелі святих Петра й Павла, де відбулася спільна молитва і вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії. Коли Президент Республіки Польща

Коморовський безпосередньо підійшов поспілкуватися із вірянами, котрі чекали на площі, юнак із натовпу поплескав його по плечу рукою, в якій було яйце.

Працівники міліції миттєво вивели молодого чоловіка і після опосвідчення в обласному наркодиспансері доставили в слідче управління УМВС України у Волинській області. За даним фактом розпочали кримінальне провадження. Всі слідчі дії проводилися за участю адвоката. На період слідства підозрюваному була обрана міра запобіжного заходу – особисте зобов’язання.

Після закінчення досудового розслідування справу з обвинувальним актом було направлено до суду.