Чоловік через заздрощі намагався підірвати автомобіль товариша

У Кривому Розі 21 липня 48-річний місцевий житель через заздрощі до успіху свого товариша намагався підірвати його автомобіль, але в результаті вибуху постраждав сам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Дніпропетровську повідомив начальник Головного управління МВС у Дніпропетровській області генерал-лейтенант Віктор Бабенко.

За його словами, зловмиснику під час вибуху саморобного пристрою еквівалентом 90 грамів тротилу відірвало кість лівої руки.

Бабенко повідомив, що чоловік хотів помститися своєму товаришу, який втягнув його до фінансової піраміди, змусивши внести 1000 грн. В результаті, за словами начальника обласної міліції, потерпілий не отримав фінансового прибутку, а його товариш навпаки - розбагатів і купив новий автомобіль “Нива”. Потерпілий вирішив підірвати автомобіль, однак при закріпленні вибухівки до автомобіля пристрій спрацював, в результаті чого чоловіка було тяжко поранено.

Наразі він перебуває у лікарні Дзержинського району Кривого Рогу.

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ст. 121 - “нанесення тяжких тілесних ушкоджень” та ст. 194 - “умисне знищення або пошкодження майна”.