Захарченко: Ми готові вислухати усі претензії до роботи міліції

У липні цього року МВС уже провело позачергове атестування особового складу підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків. Про це громадськості повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко під час засідання Консультативно-експертної ради.

«Ми розпочали перевірки саме з цього підрозділу, адже до нього наразі виникає найбільша кількість питань. На сьогодні результати тестування ще опрацьовуються. Підбиваються підсумки. Тому, якщо у Вас є якась додаткова інформація яка стосується роботи працівників цього напрямку, якісь претензії, або зауваження - Ми готові вислухати. Підсумки атестації ще не підведені, наразі ми все аналізуємо», – повідомив присутнім на засіданні Віталій Захарченко.

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю МВС України, відповідно до доручення міністра буде проведена позачергова атестація працівників Врадіївського райвідділу УМВС України у Миколаївській області.

Наразі завершується підготовчий етап з організації проведення атестування. Готуються атестаційні листи на працівників, та 1-2 серпня 2013 року планується проведення їх атестації за участю працівників апарату Міністерства. Про результати в обов’язковому порядку буде проінформовано громадськість.