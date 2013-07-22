МОЗ посилює контроль за дотриманням прав людини

Міністерство охорони здоров’я України посилює контроль за дотриманням прав людини при наданні психіатричної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, для посилення контролю за дотриманням вимог українського законодавства та міжнародних зобов’язань України мають бути прийняті відповідні рішення та пропозиції.

25 червня відбувся круглий стіл «Застосування заходів медичного характеру як різновиду державного примусу» за участю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, представників Українського науково-дослідного інституту соціальної та судової психіатрії та наркології МОЗЮ, представників інших органів влади.

За підсумками обговорення проблеми було вирішено провести перевірки психіатричних закладів щодо дотримання основних положень Закону «Про психіатричну допомогу». Зокрема, буде перевірено умови проведення первинного психіатричного огляду та госпіталізації у психіатричний стаціонар без усвідомленої згоди пацієнта, а також надання психіатричної допомоги недієздатним під час стаціонарного лікування.

Крім того, на рівні регіонів буде запроваджено дієвий моніторинг за дотриманням у клінічній практиці діагностичних критеріїв Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10).

МОЗ рекомендує своїм структурним і галузевим підрозділам у регіонах налагодити позитивну співпрацю з громадськими організаціями і ЗМІ щодо моніторингу прав людини під час надання стаціонарної психіатричної допомоги, охорони психічного здоров’я як важливої складової якості життя людини.