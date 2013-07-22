На Одещині посадовці вимагали від моряків хабарі за видачу дипломів

На Одещині затримано групу посадовців, які вимагали від моряків хабарі за позитивну здачу іспитів та видачу дипломів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, до УБОЗ надійшла інформація про посадовців, які постійно вимагають хабарі від моряків за видачу дипломів, сертифікатів та підвищення рівня кваліфікації.

У ході перевірки з’ясувалось, що налагодили схему одержання неправомірної вигоди керівник однієї з філій Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, начальник сектору державних кваліфікаційних комісій, голова державної кваліфікаційної комісії та ще двоє посередників, поінформували в ГУБОЗ.

У середньому сума хабара за отримання протоколу, що підтверджує факт підвищення кваліфікації моряків, становила 1 тис. дол.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Також в ГУБОЗ зазначили, що у ході проведених обшуків у зловмисників вилучено майже 100 тис. дол. та 45 тис. грн. Підтвердженням незаконної діяльності також послужить чорнова документація, яку вели спільники, додали в прес-службі.