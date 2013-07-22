На Одещині посадовці вимагали від моряків хабарі за видачу дипломів
Зловмисників затримано
На Одещині затримано групу посадовців, які вимагали від моряків хабарі за позитивну здачу іспитів та видачу дипломів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, до УБОЗ надійшла інформація про посадовців, які постійно вимагають хабарі від моряків за видачу дипломів, сертифікатів та підвищення рівня кваліфікації.
У ході перевірки з’ясувалось, що налагодили схему одержання неправомірної вигоди керівник однієї з філій Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, начальник сектору державних кваліфікаційних комісій, голова державної кваліфікаційної комісії та ще двоє посередників, поінформували в ГУБОЗ.
У середньому сума хабара за отримання протоколу, що підтверджує факт підвищення кваліфікації моряків, становила 1 тис. дол.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Також в ГУБОЗ зазначили, що у ході проведених обшуків у зловмисників вилучено майже 100 тис. дол. та 45 тис. грн. Підтвердженням незаконної діяльності також послужить чорнова документація, яку вели спільники, додали в прес-службі.