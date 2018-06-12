На Київщині перепоховали останки дев’яти захисників столиці

У селі Перевіз Васильківського району перепоховали останки захисників Києва. Тут в липні 1941 року на смерть стояли бійці 175 стрілецької дивізії, стримуючи на переправі через річку Ірпінь просування фашистів на Мотовилівку-Боярку в обхід радянських військ, що обороняли Київ. І сьогодні в землі залишаються останки сотень воїнів, що загинули в запеклих боях з фашистами.

Лише поблизу села Перевіз ентузіасти - члени спеціальної пошукової групи «Вертикаль» за кілька останніх років знайшли й поховали тіла 42 червоноармійців, 15 з яких вдалося ідентифікувати.

Цього разу місцеві жителі вшановували пам’ять 12 бійців, п’ятеро з яких ідентифіковано, решта – назавжди залишились невідомими. 9 загиблих героїв урочисто поховані на центральній площі села. Останки трьох – уродженців Арзгірського району Ставропольського краю, де формувалась 175 дивізія, - передані представникам Російської Федерації та знайдуть свій останній притулок на рідній землі.

Пошуковцям вдалося майже неможливе – відшукати в Росії родичів червоноармійців Захара Уманця та Олексія Саєнка. Нарешті зміг дізнатись про долю свого батька син загиблого воїна Іван Саєнко. Разом з останками воїнів керівник спеціальної пошукової групи «Вертикаль» Володимир Жарко передав сім’ям героїв їх особисті речі.

Під час мітингу свою вдячність пошуковцям висловили представники російської делегації голова Арзгірського району Анатолій Кострицький, голова адміністрації Арзгірського району Олексій Палагута та голова Арзгірської сільської ради Михайло Черниш.

Військовий аташе посольства Російської Федерації полковник Олександр Наумов зазначив, що шляхетна справа вшанування загиблих воїнів – найкраща данина пам’яті та вдячності тим, хто ціною власного життя рятував світ від фашизму.

Виконуючий обов’язки голови Васильківської районної державної адміністрації Володимир Черпак та начальник відділу з питань депутатської діяльності Васильківської районної ради Сергій Кириченко запевнили присутніх, що подальше сприяння діяльності пошукових груп є справою державного значення.

Для настоятеля Cвятоольгинської парафії міста Києва Всеволода Рибчинського молебень за упокой загиблих воїнів мав особливе значення. Саме тут, на землі Васильківщини, він народився за кілька років до початку війни, і дитинство його пройшло в роки фашистської окупації.

За участі військовослужбовців столичної міліцейської бригади внутрішніх військ захисники Києва були поховані з усіма належними військовими почестями.

Військовослужбовці батальйону "Почесна варта" внутрішніх військ МВС України виконали трикратний залп над могилою – останній салют на честь відважних воїнів.

Усім селом прийшли на урочисту церемонію місцеві жителі, серед яких – живі свідки подвигу військовослужбовців, що боронили рідну землю від загарбників, та віддали останню шану загиблим товаришам по зброї ветерани, що здобували перемогу над фашизмом.

ВВ МВС України