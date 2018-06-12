Мітинг біля МВС: Вимоги реформування і... піар опозиції. Відео

Под министерством требовали отставки министра, а бывшие правоохранители просили не политизировать проблемы в силовых структурах.

12 дней понадобилось участникам "Врадиевского шествия", чтобы из села в Николаевской области добраться до Киева. Все это время они ели кашу из казана, ночевали в палатках. Протопали 326 километров, побывали в четырех областях и в каждой успели помитинговать. В Фастове штурмовали местный райотдел - искали "комнату пыток". Особых проблем в пути не было, никто не мешал активистам идти. Наоборот, с каждым днем участников становилось больше - вышли из Врадиевки вдесятером, а в столицу пришли человек 300.



Видео: Оскар Янсонс

В Киев вошли рано утром. И здесь, рассортировав людей, поняли, что жителей Врадиевки среди них не так уж и много. А чего действительно в избытке, так это партийной символики. Возле конечной цели - Министерства внутренних дел - толпу возглавили оппозиционные политики. Они раздали людям кепки, футболки, флаги, обычные атрибуты партийного митинга. А на себя взяли роль "голоса народа", озвучивая с импровизированной сцены гневные спичи.

В стороне держались несколько человек в стоптанных кроссовках. Это те, у кого действительно были конфликты с милицией. Они решали их на месте, а потом оппозиция и позвала идти на Киев - требовать отставки "самого главного".

Выпустить своих сыновей требовала мама братьев Деминых, которых в 2010 году обвинили во взрыве в Свято-Покровском храме в Запорожье. Фото: Оскар Янсонс.

Пришли под МВД и бывшие сотрудники милиции, со своими проблемами и своими лозунгами. По словам ветеранов службы, политизация проблем с милицией ни к чему хорошему не приведет. Они признают, что проблемы есть, но для их решения нужны не митинги, а комплексные действия.

- Нелюди в погонах стали причиной этого митинга, - сказал в комментарии "КП" Владимир Шутый, представитель ветеранской организации МВД, который 30 лет прослужил в органах. - Но в милиции не все такие. Большинство защищают народ. У меня в милиции два сына и две невестки. Когда они шли служить, я не говорил им: бейте людей, издевайтесь над народом. Я просил их служить честно и не позорить нашу фамилию.

После этого митинга ветераны и участники общественной организации "Никто, кроме нас" пошли под офис партии "УДАР", чтобы потребовать от политиков не использовать резонансные преступления и человеческие трагедии ради увеличения полит-рейтинга.

А под МВД тем временем министр пригласил участников акции протеста к себе. Они общались почти час, а затем Виталий Захарченко вышел к журналистам.

- Граждане пришли под министерство со своими проблемами. Политика их не интересует. Я, как министр, гарантирую, что все их обращения будут скрупулезно изучены, - сказал он, пообещав в ближайшее время начать переаттестацию сотрудников министерства. Первые проверки начнутся в "проблемных" областях.

КСТАТИ

"Врадиевское шествие" хотели продать за $350 000

Организаторы акции "Врадиевское шествие" Сергей Мельниченко и Игорь Мазур, по информации медиа-портала "Право", пытались заработать на врадиевской трагедии. Журналисты представились помощниками влиятельных чиновников и предложили деньги за отмену акции.

- Один из участников передал, что организаторы "шествия" ищут контакты в силовых ведомствах и готовы за деньги остановить марш, - рассказывали журналисты.

Журналисты утверждают, что Мельниченко и Мазур обещали нейтрализовать "Врадиевское шествие" за $350 тысяч, но затем снизили цену до $100 тысяч. Сами же активисты говорят, что переговоры были, но от предложения они отказались.

Олена Галаджій, Анастасія Рябоконь, Тетяна Тихонова, КП в Украине