На хабарі взяли члена відбіркової комісії коледжу

Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю спільно зі слідчим управлінням обласної міліції затримали члена відбіркової комісії коледжу при вищому навчальному закладі Львова.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, посадовець вимагала 500 доларів США за прийом документів та сприяння у поступленні на навчання у зазначений навчальний заклад.

39-річна викладачка кошти отримала, однак скористатись ними не встигла, оскільки її затримали правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого за ознаками ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.