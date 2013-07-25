Посадовець оцінив свій підпис під документами в $3 тис.

На Одещині правоохоронці «на гарячому» під час отримання хабара, затримали посадову особу міжрайонного управління водного господарства області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, працівники Управління боротьби з організованою злочинністю Одеської області отримали інформацію про те, що чоловік вимагає від приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі $3 тис.

Таку ціну 64-річний посадовець зажадав за підписання та видачу документів, необхідних для подальшого викупу нежитлової будівлі, загальною площею 280 квадратних метрів.

Для перевірки даної інформації працівники міліції прибули до адміністративної будівлі державної установи. Коли вони зайшли до робочого кабінету посадовця, той був дуже здивований. За всіма ознаками було видно, що він аж ніяк не очікував побачити на порозі правоохоронців, адже саме у цей момент відбувалася передача грошей.

Під час проведення огляду місця події у зловмисника вилучено грошові кошти загальною сумою 3000 доларів США, які були отримані ним у якості неправомірної вигоди.

Зараз чоловіка відпущено під заставу, проте тепер йому доведеться відповісти за отримання прибутків у незаконний спосіб перед судом. Нагадуємо, що відповідно до вищезазначеної статті подібні діяння караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове слідство за даним фактом триває.