У Львові молодик гуляв по вулиці з автоматом

Працівники Львівського міського управління міліції затримали чоловіка, який розгулював по проспекту Чорновола з автоматом та двома магазинами для боєприпасів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

На проспекті Чорновола, 23 липня, поблизу закладів харчування місцеві мешканці помітили чоловіка з предметом схожим на автомат і повідомили правоохоронців. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Чоловіка одразу затримали.

«Згідно висновку експертизи 26-річний мешканець Пустомитівського району мав при собі вогнепальну автоматичну зброю чеського виробництва », - розповів заступник начальника Львівського міського управління міліції Павло Гарасим.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне провадження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).