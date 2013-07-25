ВО «Свобода» заявляє про напад на її агітаційний намет у Львові

Всеукраїнське об`єднання «Свобода» заявляє про спробу російськомовних молодиків здійснити напад на агітаційний намет політичної сили у Львові.

Про це повідомив УНІАН керівник Галицької районної організації ВО «Свобода» Тарас Кравець.

За його словами, сьогодні, 25 липня, близько 11.30, четверо молодих осіб у стані алкогольного сп’яніння намагалися перекинути агітаційний намет ВО «Свобода», встановлений у центрі Львова на проспекті Свободи. Але після втручання перехожих та небайдужих городян вони втекли.

«Опісля, близько 12.30, вони повернулися та спробували вчинити хуліганські дії щодо агітаторів. Завдяки оперативному втручанню львів`ян та членства Галицького осередку ВО «Свобода» міста Львова вдалося нейтралізувати трьох хуліганів-«антифашистів» та передати в руки представників правоохоронних органів, аби встановити особу правопорушників, причини прибуття до міста Львова, та притягнути їх до передбаченої чинним законодавством відповідальності. Ще одного розшукує міліція», – зазначив Кравець.