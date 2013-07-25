Спецслужби не причетні до побиття політолога Femen – СБУ

Служба безпеки України не причетна до побиття політолога руху Femen Віктора Святського. Про це заявила речник СБУ Лада Сафонова у коментарі Радіо Свобода. За її словами, підозри активісток руху та заяви самого постраждалого не логічні.

«Служба безпеки немає ніякого стосунку до цієї ситуації. Ми спростовуємо звинувачення, висловлені у такому піарконтексті, вони абсолютно не логічні. Ми спростовуємо як стеження за цією людиною, так і причетність до цього прикрого інциденту. Це абсолютно не стиль і методи роботи української спецслужби. Дико звучить припущення, що Служба безпеки могла зробити такий вчинок, що ця людина цікава у контексті виконання наших завдань», – сказала Сафонова.

Також у СБУ спростовують заяви Femen щодо причетності до побиття Святського російської ФСБ і білоруського КДБ.

«На території України працюють тільки українські правоохоронні органи», – наголошує Сафонова.

У середу пізно ввечері невідомі особи в центрі Києва біля офісу організації жорстоко побили політолога Femen Віктора Святського. З розбитим обличчям підозрою на перелом щелепи, вибитими зубами і великою втратою крові він був доправлений до лікарні швидкої допомоги.

Жіночий рух пов’язав побиття Святського з намаганнями спецслужб завадити ймовірним акціям протесту під час відзначення 1025-річчя Хрещення Русі.

