Банки зобов’язали забезпечити інкасаторів броньованими авто

Національний банк України зобов`язав банки замінити весь автотранспорт для інкасації на броньований до 1 січня 2015 року.

Про це йдеться у постанові Нацбанку від 3 червня №191, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Даною постановою Нацбанк затвердив зміни до інструкції про організацію інкасації коштів і перевезення валютних цінностей у банках (Інструкція №45). Відповідно до постанови, банки можуть використовувати для інкасації спеціалізований броньований автотранспорт, придбаний до 12 березня 2012 року, протягом семи років з дати його виготовлення. Водночас банки можуть використовувати неброньований оперативний автотранспорт лише до 1 січня 2015 року, і зобов`язані у ці терміни забезпечити його заміну на броньований, обладнаний відповідно до вимог Нацбанку.

Також цією постановою Нацбанк встановив обмеження обсягів валютних цінностей залежно від способу їх інкасації, у рамках вищезгаданих термінів. Так, з використанням неброньованого автомобіля можна перевозити гроші в розмірі не більш як 600 мінімальних зарплат у разі використання спецпристроїв для зберігання цінностей, і не більше 3000 – у разі використання вогнепальної зброї. Для броньованого транспорту максимальна сума грошей становить від 5000 до 20000 мінімальних зарплат залежно від ступеня захисту автомобіля за встановленими стандартами, використання спецпристроїв для зберігання цінностей і вогнепальної зброї. У разі перевезення цінностей обсягом більше 20000 мінімальних зарплат потрібне додаткове залучення озброєних інкасаторів або охоронців і оперативного автотранспорту супроводу.

Як повідомляється, постанова зареєстрована в Мін’юсті 25 червня і набирає чинності через 30 днів після офіційної публікації.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України погодився переглянути вимоги до фізичного захисту банків, які встановлені нормативними актами регулятора і дотримання яких вимагає значних фінансових витрат з боку банків, у результаті звернення Незалежної асоціації банків України. Зокрема, Нацбанк погодився з аргументацією НАБУ щодо змін до Інструкції з організації інкасації коштів і перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні №45.