У Харкові в аварії за участю ДАІ міліціонер невинуватий – прокуратура

У Харкові в аварії за участю патрульного автомобіля ДАІ, яка сталася 22 липня на проспекті Героїв Сталінграду, співробітник міліції невинуватий, повідомляє прес-служба прокуратури Харкова.

За даними прокуратури, аварію спричинив водій автомобіля Chevrolet Aveo, який врізався в службовий автомобіль ДАІ ВАЗ-2109.

«Інспектор ДАІ, зафіксувавши порушника правил дорожнього руху, здійснював розворот, увімкнувши при цьому світловий сигнал. «Шевроле», що рухався позаду патрульного автомобіля, порушуючи ПДР, відповідно до дорожньої обстановки не обрав безпечну швидкість руху, не надав перевагу патрульному автомобілю із включеним спецсигналом та виїхав на зустрічну смугу. У результаті відбулося зіткнення зі службовим автомобілем, після якого «Шевроле» проїхав ще близько 30 м», - йдеться в повідомленні прокуратури.

У прокуратурі наголосили, що на місці дорожньо-транспортної пригоди було складено схему аварії, відібрано пояснення учасників ДТП, а також складено протокол про адміністративне правопорушення.

«Адміністративні матеріали щодо дорожньо-транспортної пригоди направлено до Комінтернівського районного суду. Прокуратура Харкова тримає на контролі результати судового розгляду. У випадку незаконного рішення невідкладно буде вжито відповідних заходів прокурорського реагування», - запевнили в прокуратурі Харкова.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня близько 00:15 у Комінтернівському районі Харкова в дорожньо-транспортну пригоду потрапив патрульний автомобіль ДАІ. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Водночас на сайті «Дорожній контроль. Харків» було розміщено відео з місця аварії. Автор публікації також стверджував, що винуватцем ДТП був саме працівник ДАІ, «який грубо порушив ПДР - а саме пішов на розворот із правої смуги через дві суцільні, не подавши при цьому ні звукового, ні світлового сигналу», - йшлося в повідомленні «Дорожнього контролю».