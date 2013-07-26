Міліція Києва закликає громадян не провокувати конфліктні ситуації

Міліція Києва закликає громадян дотримуватися Закону.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні деякі громадські об’єднання поширили в ЗМІ заяву, що вранці 27 липня у Києві на Європейській площі поблизу "Українського дому" вони мають намір влаштувати акцію протесту проти приїзду в Україну Президента Росії Володимира Путіна та патріарха Московського та всієї Русі Кирила.

Як наголошується у повідомленні, у зв’язку з цим столична міліція нагадує, що Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення про обмеження «реалізації права на мирні зібрання шляхом заборони проводити заходи і встановлювати малі архітектурні форми у вигляді наметів, кіосків, навісів, у тому числі тимчасових та пересувних, а також використовувати гучномовці з 20 по 31 липня 2013 року в Києві на Майдані Незалежності та прилеглій території».

Винні в порушенні постанови суду нестимуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

„Керівництво Головного управління МВС України в місті Києві звертається до киян та гостей міста з проханням виявляти толерантність до різних віросповідань та повагу одне до одного, дотримуватися вимог українського законодавства, не порушувати громадський порядок, не провокувати конфліктні ситуації та сприяти працівникам міліції в охороні громадського порядку, а також запевняє, що працівники столичної міліції за будь-якої ситуації діятимуть в межах чинного законодавства та наданих повноважень”, - інформує УЗГ МВС України.

