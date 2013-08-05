МВС почало перевірку за фактом наруги над прапором України

За фактом наруги над державним прапором України американськими музикантами відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві, 5 серпня у засобах масової інформації з’явилося повідомлення про те, що один з учасників відомої рок-групи під час концерту, який відбувався 30 липня у Зеленому театрі міста Києва, порушуючи громадський порядок, вчинив наругу над державним символом, тим самим виказавши неповагу до українського суспільства в цілому.

Наразі Печерським районним управлінням внутрішніх справ столиці дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 статті 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство») та ч. 1 статті 338 ККУ («Наруга над державними символами»).

Розпочато досудове розслідування.

Як повідомлялося, бас-гітарист групи Bloodhound Gang Евіл Джаред Хасселхофф на концерті в Одесі 31 липня поглумився над російським прапором. Під час виступу в одеському клубі 31 липня гітарист американського гурту Евіл Джаред Гасселгофф з вигуками ”Не кажіть Путіну!” засунув собі у штани прапор Росії. Це підтверджують відеоролики з концерту, завантажені у мережу Youtube.

В Україні, як виглядає з ролику в Youtube, цей самий гітарист немовби помочився на прапор України під час виступу у Києві 30 липня.